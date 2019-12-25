  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Концерт Дианы Арбениной и "Ночных Снайперов" на ROOF FEST
Сегодня, 20:00
401
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Концерт Дианы Арбениной и "Ночных Снайперов" на ROOF FEST

0 0

Концерт Дианы Арбениной и "Ночных Снайперов" в рамках ROOF FEST пройдет 16 и 17 июля. Начало – в 20:00. Для гостей старше 12 лет.

На площадке ROOF FEST с видом на Финский залив пройдет концерт легенды российской рок-сцены Дианы Арбениной и группы "Ночные Снайперы". Ожидаются хиты, без которых невозможно представить музыку последних 20 лет: "Катастрофически", "Разбуди меня", "Рубеж" и другие треки. 

Кроме того, прозвучат песни с нового альбома Дианы Арбениной BLODYMARY. Ее музыка – это не только мелодии и стихи, попадающие в сердце, но и честные диалоги с душой. 

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии