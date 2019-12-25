Концерт Дианы Арбениной и "Ночных Снайперов" на ROOF FEST

Концерт Дианы Арбениной и "Ночных Снайперов" в рамках ROOF FEST пройдет 16 и 17 июля. Начало – в 20:00. Для гостей старше 12 лет.

На площадке ROOF FEST с видом на Финский залив пройдет концерт легенды российской рок-сцены Дианы Арбениной и группы "Ночные Снайперы". Ожидаются хиты, без которых невозможно представить музыку последних 20 лет: "Катастрофически", "Разбуди меня", "Рубеж" и другие треки.

Кроме того, прозвучат песни с нового альбома Дианы Арбениной BLODYMARY. Ее музыка – это не только мелодии и стихи, попадающие в сердце, но и честные диалоги с душой.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия