Концерт Дианы Арбениной и "Ночных Снайперов" на ROOF FEST

На площадке ROOF FEST с видом на Финский залив пройдет концерт легенды российской рок-сцены Дианы Арбениной и группы "Ночные Снайперы". Ожидаются хиты, без которых невозможно представить музыку последних 20 лет: "Катастрофически", "Разбуди меня", "Рубеж" и другие треки.
Кроме того, прозвучат песни с нового альбома Дианы Арбениной BLODYMARY. Ее музыка – это не только мелодии и стихи, попадающие в сердце, но и честные диалоги с душой.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
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