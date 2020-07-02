Вышел трейлер нового фильма Дэвида Эйра "Выбивая долги"

В четверг, 2 июля, в сети появился трейлер нового фильма Дэвида Эйра "Выбивая долги". Ролик опубликован на YouTube-канале Movieclips Trailers.
В центре сюжета двое мужчин, которые собирают "налоги" с граждан в пользу бандитов. Действие происходит в Лас-Анджелесе. Главные роли в фильме исполнили Шайа ЛаБаф, Лана Паррия и Эльпидия Каррильо.
Выход киноленты на большие экраны запланирован на 26 ноября 2020 года.
Ранее мы сообщали о том, что Кристиан Бэйл может вернуться на экраны в роли пожилого Бэтмена.
Видео:Movieclips Trailers/YouTube
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