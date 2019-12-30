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Вышел трейлер нидерландского хоррора "Хозяйка"

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Премьера фильма запланирована на 17 января 2020

В сети опубликован трейлер нидерландского хоррора "Хозяйка", снятого с элементами триллера, криминала и детектива. 

По сюжету фильма, лондонском банкир из Лондона сбегает в Амстердам с портфелем украденных денег. Он селится в доме незнакомки, у которой, как и у него есть секреты. Когда герои пытаются подавить своих внутренних демонов, путь разрушения исходит из этих тайно, от которых им никогда не удастся избежать.

В фильме сыграли Мариам Хассуни, Майк Бэкингэм, Дуги Пойнтер, Найджел Барбер, Суан-Ли Онг, Того Игава и другие. Премьера фильма запланирована на 17 января 2020

Ранее мы писали о том, что Netflix выпустил первый трейлер своего фэнтезийного сериала ужасов "Ключи локков". В основу проекта легли одноименные комиксы американского писателя Джо Хилла. 

Видео: YouTube /  Movie Trailers Source 

Теги: трейлер, хозяйка
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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