Вышел трейлер нидерландского хоррора "Хозяйка"

Премьера фильма запланирована на 17 января 2020

В сети опубликован трейлер нидерландского хоррора "Хозяйка", снятого с элементами триллера, криминала и детектива.

По сюжету фильма, лондонском банкир из Лондона сбегает в Амстердам с портфелем украденных денег. Он селится в доме незнакомки, у которой, как и у него есть секреты. Когда герои пытаются подавить своих внутренних демонов, путь разрушения исходит из этих тайно, от которых им никогда не удастся избежать.

В фильме сыграли Мариам Хассуни, Майк Бэкингэм, Дуги Пойнтер, Найджел Барбер, Суан-Ли Онг, Того Игава и другие. Премьера фильма запланирована на 17 января 2020

Ранее мы писали о том, что Netflix выпустил первый трейлер своего фэнтезийного сериала ужасов "Ключи локков". В основу проекта легли одноименные комиксы американского писателя Джо Хилла.

Видео: YouTube / Movie Trailers Source