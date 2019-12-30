Netflix выпустил трейлер фантастического сериала "Ключи локков"

Сериал расскажет о подростках, получивших мистические силы.

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый трейлер своего фэнтезийного сериала ужасов "Ключи локков". В основу проекта легли одноименные комиксы американского писателя Джо Хилла.

По сюжету трое подростков после трагической гибели отца вместе со своей матерью переезжают в родовое поместье "Дом ключей", расположенное в городе Лавкрафт, штат Массачусетс. Семья надеется забыть о кошмаре, произошедшем с ними. Но из виновников в гибели главы семейства, управляемый потусторонними силами, следует за героями, намереваясь уничтожить оставшихся в живых. В новом доме дети находят разбросанные по всему дому таинственные ключи, которые наделяют их обладателей мистическими силами. Эти же ключи способны освободить таинственные силы, которые заключены в доме и управляют Лессером.

Главные роли в сериале сыграли Кевин Алвес, Томас Митчел Баррет, Коби Бёрд, Ашанти Бромфилд, Лайсла Де Оливейра, Гриффин Глюк и другие. Премьера "Ключей локков" запланирована на 7 февраля 2020.

Ранее мы публиковали трейлер приключенческой фэнтези драмы "Тимми Фейл: Допущены ошибки", снятую оскороносным сценаристом и режиссером Томом МакКарти ("Вверх", "В центре внимания").

Видео: YouTube / Netflix