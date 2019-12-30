Вышел трейлер фильма "Тимми Фейл: Допущены ошибки" от Disney

В России фильма выйдет 7 февраля 2020 года.

Студия Walt Disney Studios выпустила трейлер приключенческой фэнтези драмы "Тимми Фейл: Допущены ошибки", снятую оскороносным сценаристом и режиссером Томом МакКарти ("Вверх", "В центре внимания").

По сюжету фильма, у главного героя ленты, мальчика Тимми, нет друзей и не очень звучная фамилия, которая с английского переводится как "провал". Что бы как-то компенсировать это он открыл детективное агенство, а в напарники взял себе воображаемого белого медведя.

Главные роли в фильме сыграли Офелия Ловибонд, Крэйг Робинсон, Кайл Борнхаймер, Хлоя Коулмэн, Николь Энтони и другие. В американский прокат картина выйдет 25 января. В кинотеатрах России ленту показывать не будут, и она сразу выйдет на электронных носителях.

Ранее мы публиковали трейлер второго сезона сериала "Половое воспитание" от Netflix.

Видео: YouTube / Walt Disney Studios