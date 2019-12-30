Вышел трейлер второго сезона сериала "Половое воспитание" от Netflix

Новые серии проекта выйдут 17 января.

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер второго сезона своего комедийного сериал "Половое воспитание". Главную роль в проекте сыграл Эйса Баттерфилд, известный своими ролями в таких лентах, как "X+Y", "Игра Эндера" и "Мальчик в полосатой пижаме".

Центральный герой сериала стеснительный и необщительный подросток-девственник Отис.Он живет с мамой, секс-терапевтом. Объединившись с одноклассницей Мэйв, Отис проводит сеансы терапии для своих сверстников, чтобы помочь им разобраться с неловкими и запутанными ситуациями.

Первый сезон сериала вышел на экраны в январе 2019 года. Проект был тепло встречен как критиками, так и зрителями: на Кинопоиске его рейтинг составляет 8 баллов, на IMDB – 8,3.

Видео: Netflix