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Вышел трейлер мистического триллера с Аглаей Тарасовой "Когда она приходит"

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Премьера состоится в широком прокате 17 февраля.

В сети появился трейлер мистического триллера режиссера Александра Цоя "Когда она приходит". Главную роль в нем исполнила Аглая Тарасова.

Офисный клерк Максим становится свидетелем автокатастрофы. Пострадавшая девушка Арина переживает клиническую смерть, она 4 минуты находилась "по ту сторону". Вернувшись, Арина фантастическим образом меняет жизнь Максима: все его мечты воплощаются в реальность с помощью таинственного дара девушки.

Кроме Аглаи Тарасовой в фильме снялись Петр Скворцов, Алевтина Тукан, Максим Виторган, Ирина Старшенбаум, Антон Шагин, Иван Янковский и др. Премьера состоится в широком прокате 17 февраля.

Ранее  вышел первый тизер "Пиноккио" от Гильермо дель Торо.

Видео: Instagram / reallytsoy

Теги: аглая тарасова, премьера
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Кино,

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