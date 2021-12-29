Вышел трейлер мистического триллера с Аглаей Тарасовой "Когда она приходит"

Премьера состоится в широком прокате 17 февраля.

В сети появился трейлер мистического триллера режиссера Александра Цоя "Когда она приходит". Главную роль в нем исполнила Аглая Тарасова.

Офисный клерк Максим становится свидетелем автокатастрофы. Пострадавшая девушка Арина переживает клиническую смерть, она 4 минуты находилась "по ту сторону". Вернувшись, Арина фантастическим образом меняет жизнь Максима: все его мечты воплощаются в реальность с помощью таинственного дара девушки.

Кроме Аглаи Тарасовой в фильме снялись Петр Скворцов, Алевтина Тукан, Максим Виторган, Ирина Старшенбаум, Антон Шагин, Иван Янковский и др. Премьера состоится в широком прокате 17 февраля.

Ранее вышел первый тизер "Пиноккио" от Гильермо дель Торо.

Видео: Instagram / reallytsoy