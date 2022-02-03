Вышел трейлер маньячного триллера Ильи Найшуллера "Кентавр"

Релиз фильма намечен на 15 сентября.

В социальных сетях опубликован трейлер российского триллера "Кентавр", продюсером которого выступил известный клипмейкер и режиссер Илья Найшуллер ("Никто", "Хардкор"). Режиссером этого проекта заявлен Кирилл Кемниц, а сценаристом - Михаил Зубко ("Мосгаз", Happy End). Саундтрек к ленте создала Даша Чаруша. Сюжет истории расскажет о жизни Елизаветы. Героине приходится работать в ночное время суток, а обычная поездка на такси для нее является "минутой столь желанного спокойствия". В фильме снялся актер Юра Юорисов, который иполнит роль водителя. Действие происходит на фоне появления информации о том, что в Москве появился преступник, который убивает исключительно сотрудник секс-индустрии. В актерском составе также заявлены Сергей Гилев, Григорий Верник (сын Игоря Верника), Кирилл Мелехов, Ксения Кутепова, Иван Мамонов. Официальная премьера картины состоялась в июле, а в прокат она выйдет с 15 сентября. Бюджет фильма для создателей составил 110 миллионов рублей

В огнях большого города много неожиданных поворотов, за каждым из которых кроется страшная угроза. И, возможно, главная опасность ближе, чем кажется. описание ленты

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Фото и видео: YouTube / Онлайн-кинотеатр Okko