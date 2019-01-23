Вышел трейлер комедийного сериала "Успешный"

Премьера сериала состоится 1 января.

Онлайн-кинотеатр KION представил трейлер комедийного сериала "Успешный". Режиссером проекта выступил Илья Куликов.

Сюжет расскажет историю 30-летнего неудачника по имени Саша, который пытается стать успешным бизнес-тренером. Судьба сводит его с миллиардером Олегом Калугиным, который решает нанять героя в качестве коуча. Тот хочет использовать секрет Саши уметь радоваться жизни несмотря на все проблемы. С этого момента герой погружается в мир обмана, измен и грязных денег.

В главных ролях сыграли Владимир Сычев, Артем Сучков и Ольга Медынич. Премьера сериала состоится 1 января.

Ранее Marvel представила новый трейлер сериала "Эхо".

Видео: YouTube / kionru