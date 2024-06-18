Вышел трейлер комедии "Убойный отпуск"

Сериал выйдет в свет 1 июня.

Российский стриминговый кинотеатр KION опубликовал в социальных сетях свежий трейлер комедийного сериала "Убойный отпуск". В ролике создатели показали главных героев и их приключения, с которыми те столкнулись. История рассказывает о жизни супружеской пары Ромы и Любы. Семья отправляется в Турцию для того, чтобы на курорте отметить 30 лет совместной жизни. Дочь Настя всеми силами пытается пробудить у родителей старые любовные чувства. Во время отдыха герои знакомятся с новыми людьми, а на утро обнаруживают в номере отеля умершего турка Эмина. Так как туристы не хотят связываться с местной полицией, то решаются избавиться от тела. В ауктерском составе заявлены Анна Михалкова, Александр Робак, Любовь Аксёнова, Степан Девонин, Денис Кузнецов и Алим Хоконов. Релиз проекта запланирован на 1 июля эксклюзивно на онлайн-ресурсе KION. Режиссёром сериала выступил Сергей Дьячковский.

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Фото и видео: YouTube / kionru