Вышел трейлер комедии "Третье сентября", где герои попадают в песню Шуфутинского

Релиз картины намечен на 2 сентября.

"Кинопоиск" совместно с телеканалом ТНТ представили в социальных сетях дебютный трейлер и постер комедии "Третье сентября", основанной на одноименной песне музыканта Михаила Шуфутинского. По сюжету, главный герой по имени Витя хочет жениться на своей возлюбленной Маше. За день до торжественной церемонии жених напивается вместе с друзьями на мальчишнике. В результате на следующее утро Витя просыпается с больной головой и частичной амнезией. Молодой человек не может вспомнить то, что происходило накануне. Он едет в ЗАГС, но перед самой регистрацией невеста получает таинственное сообщение и сбегает. Витя просит помощи у Небес, чтобы все исправить. После этого он снова просыпается на день раньше свадьбы.

Сценарий к ленте создал Максим Кудымов ("Очевидное невероятное", "Трудные подростки", "Реальные пацаны"). Ключевые роли в фильме исполнили Павел Рассомахин ("Отель Элеон") и Арина Постникова ("Война семей"). В презентационном ролике создатели также показали появление Михаила Шуфутинского в роли водителя, который выручит героев.Предположительно, известный шансонье будет задействован в нескольких эпизодах картины.

Официальная премьера комедии запланирована на 2 сентября.

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Фото и видео: Вконтакте / Кинопоиск