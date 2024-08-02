Вышел трейлер комедии "Нейробатя"

Премьера в России состоится 17 июля.

Кинокомпания "НМГ Кинопрокат" представила трейлер комедии "Нейробатя". Режиссером картины выступил Виталий Дудка.

Сюжет расскажет историю парня по имени Гриша, который создает нейросеть, способную переселить сознание человека в "умные" устройства. Он тестирует изобретение на собственном отце, который является лидером криминальной ОПГ. Его сознание перемещается из гаджета в гаджет.

В главных ролях сыграли Денис Власенко, Валентина Ляпина, Виталий Хаев, Настасья Самбурская и другие. Премьера в России состоится 17 июля.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер мультфильма "Грузовички".

Видео: YouTube / НМГ Кинопрокат