  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:21
80
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел трейлер комедии "Нейробатя"

0 0

Премьера в России состоится 17 июля.

Кинокомпания "НМГ Кинопрокат" представила трейлер комедии "Нейробатя". Режиссером картины выступил Виталий Дудка.

Сюжет расскажет историю парня по имени Гриша, который создает нейросеть, способную переселить сознание человека в "умные" устройства. Он тестирует изобретение на собственном отце, который является лидером криминальной ОПГ. Его сознание перемещается из гаджета в гаджет.

В главных ролях сыграли Денис Власенко, Валентина Ляпина, Виталий Хаев, Настасья Самбурская и другие. Премьера в России состоится 17 июля.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер мультфильма "Грузовички".

Видео: YouTube / НМГ Кинопрокат

Теги: нейробатя, нмг кинопрокат, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии