Вышел тизер мультфильма "Грузовички"

Премьера в России состоится 30 апреля 2026 года.

Кинокомпания "Вольга" представил трейлер мультфильма "Грузовички". Режиссером проекта выступил Дмитрий Грачев.

Сюжет мультфильма расскажет историю грузовичка-подростка Сани, который работает в карьере с родителями. Знакомство с городскими машинами открывают перед героем мир за пределами карьера. Когда пробуждается вулкан, угрожая всему, главный герой должен объединить грузовичков, чтобы предотвратить катастрофу.

Премьера в России состоится 30 апреля 2026 года.

Ранее Marvel представила новый трейлер фильма "Громовержцы".

Видео: YouTube / Вольга