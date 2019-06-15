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Вышел трейлер комедии "На деревню дедушке" с Юрием Стояновым

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Премьера в России состоится 12 июня.

Кинокомпания "Карропрокат" представила трейлер комедии "На деревню к дедушке". Режиссером картины выступил Влад Богуш.

Сюжет расскажет историю мальчика по имени Владик, которого мама отправила в деревню к дедушке. Он мечтает вернуться в город и попасть на важный IT-конкурс, а дед вовсе не намерен идти у него на поводу.

В главных ролях сыграли Юрий Стоянов, Ингрид Олеринская, Татьяна Орлова, Антон Филипенко и другие. Премьера в России состоится 12 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Формула-1".

Видео: YouTube / Кинокомпания Карропрокат

Теги: карропрокат, на деревню к дедушке, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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