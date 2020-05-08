Премьера фильма состоится на онлайн-платформах 12 июня.

В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что в сети появился трейлер комедии "Король Стейтен-Айленда". Ролик опубликован на YouTube-канале Universal Pictures.

Фильм создан на основе событий из жизни комика Пита Дэвидсона, который потерял своего отца во время теракта 11 сентября 2001 года. Главный герой киноленты — раздолбай Скотт, который тратит всё свое время на вечеринки и татуировки. Он живет с мамой и не заботится о будущем. Все меняется, когда у его матери появляется ухажер.

Премьера фильма состоится на онлайн-платформах 12 июня.

Ранее мы сообщали о том, что Disney снимет сериал по "Сокровищу нации".

Видео:Universal Pictures/YouTube