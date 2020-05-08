Disney снимет сериал по "Сокровищу нации"

Также идет работа над третьей частью фильма.

Продюсер Джерри Брукхаймер в интервью изданию Collider рассказал о двух проектах, над которыми сейчас работает студия Disney. Оба они связаны с приключенческой картиной 2004 года "Сокровище нации".

Речь идет о сериале, который снимут специально для стрим-сервиса Disney+, и третьей части фильма с Николасом Кейджом в главной роли. Многосерийное "Сокровище нации" сохранит концепцию полнометражного оригинала.

Первый фильм "Сокровище нации" вышел в 2004 году. Главный герой Бенджамин Франклин Гейтс – охотник за сокровищами. По сюжету он ищет клад, спрятанный отцами-основателями США. Чтобы определить местонахождение сокровища, ему пришлось выкрасть Декларацию независимости.

Продолжение под названием "Книга тайн" вышло в 2007 году. В сиквеле Гейтс вместе с женой и друзьями отправился на поиски затерянного золотого города и попутно очистил имя своего предка, обвиненного в убийстве Авраама Линкольна.

Оба фильма поставил Джон Тёртлтауб. Пока неизвестно, займет ли он кресло третьей части и будет ли причастен к созданию сериала.

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Видео: YouTube / Трейлеры к фильмам