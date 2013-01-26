Вышел трейлер комедии "Безбашенная" с Варнавой, Цыгановым и Чурсиным

Премьера фильма запланирована на 1 октября.

Российский онлайн-кинотеатр KION опубликовал в социальных сетях трейлер многосерийной авантюрной комедии "Безбашенная" с Екатериной Варнавой, Евгением Цыгановым и Юрием Чурсиным в главных ролях. История расскажет о судьбе супруги чиновника, которой приходится вслед за мужем ехать в маленький сибирский город Таштагол. Там политик решает баллотироваться в местные мэры. Из-за семейной ссоры и череды комичных происшествий Вика теряет память и забывает, кто она и откуда приехала. Героиня приходит в сознание в домике нелюдимого лесника Михаила, который в одиночку воспитывает троих детей. Дети воспользовались состоянием гостьи и рассказали ей о том, что она - их мать. Неожиданно лесничий оказывается участником предвыборной гонки. Он просит свою "жену" помочь с имиджем и подготовке к выборам. В результате героиня включается в политическую борьбу против своего настоящего супруга.

В актерском составе также заявлены Екатерина Ильина, Анна Синякина, Анна Красильникова и другие. Режиссером ленты выступила Лана Влади, а шоураннером - Анна Пармас ("Давай разведёмся!", "Вертинский"). Официальная премьера картины намечена на сервисе KION 1 октября.

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Фото и видео: YouTube / kionru