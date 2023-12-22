Вышел трейлер комедии "Ангелы района"

Премьера сериала состоится 5 марта.

Онлайн-кинотеатр "Иви" представил трейлер комедийного сериала "Ангелы района". Режиссером проекта выступил Эдуард Парри.

Сюжет рассказывает историю семейства Шаталовых, которое каждый день решает проблемы жителей своего района. Каждому из членов семьи предстоит столкнуться с различными ситуациями и искать выход из них.

В главных ролях сыграли Анна Михалкова, Александр Робак, Вадим Соснин, Федор Лавров, Александр Панкратов-Черный и другие. Премьера сериала состоится 5 марта. Все серии выйдут в один день.

Ранее Netflix представил трейлер драмы "Прекрасная игра".

Видео: YouTube / Иви