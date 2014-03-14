Вышел трейлер игры по мультфильму "Киллер Боб"

Создатели мультфильма "Киллер Боб" представили трейлер одноименной игры от третьего лица. Она будет роуглайк-шутером, в котором главному герою предстоит уничтожить теневое агентство.
На опубликованных кадрах персонаж может ездить на любом транспорте и управлять боевыми истребителями, а также стрелять из оружия и уворачиваться от пуль. По словам разработчиков, при каждом старте сюжетной кампании она будет генерироваться заново. Это даст возможность игрока поучаствовать в разнообразных приключениях с уникальными миссиями. У игры пока нет даты релиза.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер шутера от первого лица Immortals of Aveum.
Видео: YouTube / Killer Bean
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