Вышел трейлер игры по мультфильму "Киллер Боб"

У игры пока нет даты релиза.

Создатели мультфильма "Киллер Боб" представили трейлер одноименной игры от третьего лица. Она будет роуглайк-шутером, в котором главному герою предстоит уничтожить теневое агентство.

На опубликованных кадрах персонаж может ездить на любом транспорте и управлять боевыми истребителями, а также стрелять из оружия и уворачиваться от пуль. По словам разработчиков, при каждом старте сюжетной кампании она будет генерироваться заново. Это даст возможность игрока поучаствовать в разнообразных приключениях с уникальными миссиями. У игры пока нет даты релиза.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер шутера от первого лица Immortals of Aveum.

Видео: YouTube / Killer Bean