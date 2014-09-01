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Вышел трейлер игры Death Stranding 2

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Релиз игры состоится 26 июня.

Геймдизайнер Хидео Кодзима представил первый трейлер игры Death Stranding 2. Ролик показали на ежегодном фестивале South by Southwest.

Сюжет продолжит историю первой части, вышедшей в 2019 году. События развернутся спустя 11 лет. Курьеру Сэму вновь предстоит помочь разобщенному человечеству сплотиться перед угрозой полного вымирания.

Роли персонажей озвучили Норман Ридус, Леа Сейду, Трой Бэйкер и другие. Релиз игры состоится 26 июня. Она будет доступна пользователям PlayStation 5.

Ранее мы сообщали, что вышел геймплейный трейлер хоррора The Occultist.

Видео: YouTube / PlayStation

Теги: death stranding 2, игра, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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