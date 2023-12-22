Вышел трейлер и детали обновления "Сплетение вечного сна" для Genshin Impact

Игра обновится 5 июня.

Создатели компьютерной игры Genshin Impact провели трансляцию, посвящённую обновлению 4.7 под названием "Сплетение вечного сна", рассказав пользователям некоторые подробности о нём. Дополнительно разработчики проекта опубликовали в социальных сетях два презентационных ролика. Первый из них является трейлером, а второй - "аниматиком". Известно, что обновление станет доступно для игроков с пятого июня.

В обновлении игры появится новое подземелье — театр "Воображариум". Оно будет обновляться ежемесячно и предлагать геймерам правила, сложные испытания, щедрые награды. Также авторы добавят трех новых персонажей. Речь идет о питизвездочном дуэлянте Клоринде, пятизвездочном целителе Сиджвине, четырехзвездочном лучнике Сетосе. Отметим, что Клоринда и Сиджвин смогут использовать механику "Долг жизни". Их представят в первой половине Молитвы события вместе с возвращением героя аль-Хайтам. При этом Сиджвин появится во второй половине Молитвы вместе с возвращением Фурины.

Стоит ожидать нового задания Архонтов, мини-игру "Моделирование взаимного повышения безопасности". В ней от игроков потребуется разворачивать войска монстров в наступательном или оборонительном сценарии. Также разработчики решили увеличить максимальное количество Первородной смолы с 160 до 200.

Дэвид Духовны появился в трейлере экранизации своего романа "Снять проклятие".

Фото и видео: YouTube / Genshin Impact