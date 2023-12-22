Дэвид Духовны появился в трейлере экранизации своего романа "Снять проклятие"

Фильм выйдет в свет 14 июня.

В социальных сетях появился трейлер фильма "Снять проклятие" с Дэвидом Духовны в главной роли. Официальная премьера ленты состоится 14 июня. История расскажет зрителям о начинающем писателе по имени Тед, который переезжает к своему отчужденному отцу Марти. К такому решению персонаж приходит после того, как узнает, что его родственник страдает онкологическим заболеванием. Марти — ярый фанат "Бостон Ред Сокс" в то время как Тед вырос поклонником заклятого соперника команды — "Нью-Йорк Янкис". Несмотря на очевидные разногласия между болельщиками, сын и отец сближаются в течение бейсбольного сезона 1978 года.

Напомним, что Духовны не только исполнил главную роль, но и выступил сценаристом и режиссером. В основу картины лег одноименный роман, написанный им же. В актерском составе также заявлены Логан Маршалл-Грин ("Апгрейд", "Прометей") и Стефани Беатрис ("Бруклин 99", "Энканто").

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Фото и видео: YouTube / Vertical