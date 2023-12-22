Авторы Honkai Star Rail выпустили анимационный трейлер Бутхилла

Персонаж появится в игре с 29 мая.

Создатели продемонстрировали в социальных сетях геймплейный трейлер Honkai: Star Rail с участием пятизвездочного персонажа Бутхилла. Новый и довольно красочный анимационный ролик авторы посвятили бэкграунду героя. Речь идет о киборге, который способен нанести физический урон на дуэлях с противниками, а также на наложить статус уязвимости от атак. Он отличается смелостью, безрассудностью и модифицированными зубами. Герой вошёл в состав обновления компьютерной игры 2.2 под названием "Пробудись — рыдай!", официальный релиз которого состоялся для пользователей 8 мая. При этом доступ к персонажу разработчики откроют только 29 числа. Более подробно о способностях Бутхилла можно узнать из недавнего эпизода "Ближе к звёздам".

Певица Селин Дион снялась в фильме о синдроме мышечной скованности.

Фото и видео: YouTube / Honkai Star Rail