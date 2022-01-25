Вышел трейлер хоррора "Проклятые воды"

Премьера состоится 4 января 2024 года.

Киностудия Universal Pictures представила трейлер хоррора "Проклятые воды". Режиссером картины выступил Брайс Макгуайр.

Сюжет расскажет историю об ужасах, которые таятся в бассейне на заднем дворе одного дома. В доме живет бывшая звезда бейсбола, страдающий от дегенеративнго заболевания. Он переезжает в это место вместе с семьей, однако неведомые злые силы овладевают им и его близкими.

В фильме снялись Керри Кондон, Уайатт Расселл и Нэнси Ленехан. Премьера состоится 4 января 2024 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Память" с Джессикой Честейн.

Видео: YouTube / Universal Pictures