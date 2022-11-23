Вышел трейлер фильма "Память" с Джессикой Честейн

Мировая премьера состоится 22 декабря.

В сети вышел трейлер фильма "Память", ставшего лауреатом Венецианского кинофестиваля в номинации за лучшую мужскую роль. Режиссером картины выступил Мишель Франко.

Сюжет расскажет историю соцработницы и матери-одиночки Сильвии, которая отправляется на встречу выпускников школы и встречает мужчину по имени Сол. Он следует за героиней вплоть до дома. Вскоре выясняется, что мужчина страдает потерей памяти и не помнит окружающих людей.

В главных ролях сыграли Джессика Честейн и Питер Сарсгаард. Мировая премьера состоится 22 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер фильма "Идеальные друзья".

Видео: YouTube / Rotten Tomatoes Trailers