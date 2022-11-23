Вышел трейлер фильма "Память" с Джессикой Честейн

В сети вышел трейлер фильма "Память", ставшего лауреатом Венецианского кинофестиваля в номинации за лучшую мужскую роль. Режиссером картины выступил Мишель Франко.
Сюжет расскажет историю соцработницы и матери-одиночки Сильвии, которая отправляется на встречу выпускников школы и встречает мужчину по имени Сол. Он следует за героиней вплоть до дома. Вскоре выясняется, что мужчина страдает потерей памяти и не помнит окружающих людей.
В главных ролях сыграли Джессика Честейн и Питер Сарсгаард. Мировая премьера состоится 22 декабря.
Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер фильма "Идеальные друзья".
Видео: YouTube / Rotten Tomatoes Trailers
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все