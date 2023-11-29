Вышел дублированный трейлер фильма "Идеальные друзья"

Премьера в России состоится 28 декабря.

Дистрибьютор Planeta Inform представил дублированный трейлер фильма "Идеальные друзья". Режиссером картины выступил Мэтт Уинн.

Сюжет расскажет историю писательницы Джессики, которая приходит на прощальную вечеринку к супружеской паре. Те планируют продать свой дом в респектабельном районе Лондона, однако им предстоит столкнуться с убийственным развлечением, которая подготовила героиня.

В главных ролях сыграли Индира Варма, Руфус Сьюэлл, Ширли Хендерсон, Алан Тьюдик и Оливия Уильямс. Премьера в России состоится 28 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Онегин" от Сарика Андреасяна.

Видео: YouTube / Planeta Inform