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Вышел дублированный трейлер фильма "Идеальные друзья"

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Премьера в России состоится 28 декабря.

Дистрибьютор Planeta Inform представил дублированный трейлер фильма "Идеальные друзья". Режиссером картины выступил Мэтт Уинн.

Сюжет расскажет историю писательницы Джессики, которая приходит на прощальную вечеринку к супружеской паре. Те планируют продать свой дом в респектабельном районе Лондона, однако им  предстоит столкнуться с убийственным развлечением, которая подготовила героиня.

В главных ролях сыграли Индира Варма, Руфус Сьюэлл, Ширли Хендерсон, Алан Тьюдик и Оливия Уильямс. Премьера в России состоится 28 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Онегин" от Сарика Андреасяна.

Видео: YouTube / Planeta Inform

Теги: идеальные друзья, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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