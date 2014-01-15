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Вышел трейлер фильма "Онегин" от Сарика Андреасяна

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Премьера в России состоится 7 марта 2024 года.

Кинокомпания "Атмосфера Кино" представила трейлер фильма "Онегин", снятого по произведению Александра Пушкина. Режиссером картины выступил Сарик Андреасян.

Сюжет расскажет историю Евгений Онегина, которого утомила светская жизнь, и он уезжает в деревню жить в одиночестве. Там же он встречается с хозяином имения, который знакомит героя с сестрами Татьяной и Ольгой.

В главных ролях сыграли Виктор Добронравов, Лиза Моряк, Алена Хмельницкая, Владимир Вдовиченков и другие. Премьера в России состоится 7 марта 2024 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер военной драмы "Воздух".

Видео: YouTube / Атмосфера Кино

Теги: атмосфера кино, онегин, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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