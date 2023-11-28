Вышел трейлер военной драмы "Воздух"

Премьера в России состоится 18 января 2024 года.

Национальная Медиа Группа представила трейлер военной драмы "Воздух". Режиссером картины выступил Алексей Герман-младший.

Сюжет фильма расскажет о судьбе молодых советских летчиц, которые прибывают в смешанных авиационный полк в разгар Великой Отечественной войны. Им предстоит доказать, что в череде воздушных схваток они не хуже мужчин.

В главных ролях сыграли, Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Елена Лядова и Сергей Безруков. Премьера в России состоится 18 января 2024 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер финального сезона "Внутри Лапенко".

Видео: YouTube / НМГ Кинопрокат