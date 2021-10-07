Вышел трейлер хоррор-игры Alan Wake 2

Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Студия Remedy представила трейлер хоррор-игры Alan Wake 2 в рамках церемония открытия выставки gamescom 2023.

Игра является продолжением Alan Wake. В продолжении расскажут о новых приключениях писателя Алан Уэйка. На опубликованном видео герой после 13 лет заточения в тюрьме пытается найти выход и сбежать.

Релиз Alan Wake 2 состоится 27 октября. Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Ранее мы сообщали, что авторы Cyberpunk 2077 представили трейлер дополнения "Призрачная свобода".

Видео: YouTube / IGN