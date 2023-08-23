Авторы Cyberpunk 2077 представили трейлер дополнения "Призрачная свобода"

Релиз дополнения состоится 26 сентября.

Студия CD Projekt RED представила трейлер дополнения к игре Cyberpunk 2077, которое выйдет под названием "Призрачная свобода". Его представили в рамках игрового фестиваля gamescom 2023.

В новом дополнении игроков ждут полностью переработанное древо умений, новая линейка навыков, техника и оружие. Также игроки смогут принять участие в сражениях с помощью машин и других средств передвижения. Большая часть обновлений будет доступна бесплатно всем владельцам оригинальной игры. Релиз "Призрачной свободы" состоится 26 сентября.

Ранее мы сообщали, что Half Life 2 получит ремастер с трассировкой лучей при поддержке Nvidia.

Видео: YouTube / Cyberpunk 2077