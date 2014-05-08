Half Life 2 получит ремастер с трассировкой лучей при поддержке Nvidia

В игру будут добавлены современные технологии.

Крмпания Nvidia выпустила ролик про фанатский ремастер оригинальной версии компьютерной игры Half-Life 2, использующей для обработки изображения современные технологии апскейлинга в виде DLSS 3 и RTX. Данный проект получил название Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project. В социальных сетях размещено видео с работой над технологическим продуктом. Ролик создан на базе моддинговой платформы NVIDIA RTX Remix. С ее помощью активисты могут модифицировать старые игры при помощи современных возможностей. Известно, что в данном конкретном случае ремастером занимаются представители студии Orbifold. Речь идет о коллективе из четырёх топ-команд моддеров, которые ранее делали модификации для оригинальной версии Half-Life 2.

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Фото и видео: YouTube / NVIDIA GeForce