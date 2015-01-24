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Вышел трейлер французской комедии "Superкопы: миссия "Бабушка""

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Премьера в России состоится 26 октября.

Компания Global Film представила дублированный трейлер французской комедии "Superкопы: миссия "Бабушка"". Режиссером проекта выступил Тарека Будали.

Сюжет расскажет историю полицейского Райана, который мечтает получить должность в секретной службе Франции. Его бабушка знаменита участием в популярном реалити-шоу, пока однажды ее не похищает мексиканский картель. Райан собирает команду друзей и отправляется в опасное путешествие.

В фильме снялись Тарек Будали, Филипп Лашо, Жюльен Аррути и другие. Премьера в России состоится 26 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер спецвыпусков "Доктора Кто" в честь 60-летия сериала.

Видео: YouTube / Global Film

Теги: superкопы миссия бабушка, комедия, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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