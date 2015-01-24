Вышел трейлер французской комедии "Superкопы: миссия "Бабушка""

Премьера в России состоится 26 октября.

Компания Global Film представила дублированный трейлер французской комедии "Superкопы: миссия "Бабушка"". Режиссером проекта выступил Тарека Будали.

Сюжет расскажет историю полицейского Райана, который мечтает получить должность в секретной службе Франции. Его бабушка знаменита участием в популярном реалити-шоу, пока однажды ее не похищает мексиканский картель. Райан собирает команду друзей и отправляется в опасное путешествие.

В фильме снялись Тарек Будали, Филипп Лашо, Жюльен Аррути и другие. Премьера в России состоится 26 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер спецвыпусков "Доктора Кто" в честь 60-летия сериала.

Видео: YouTube / Global Film