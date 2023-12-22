Вышел трейлер финального сезона сериала "Звездные войны: Бракованная партия"

Премьера финального сезона состоится 21 февраля.

Стриминговый сервис Disney+ представил трейлер финального сезона анимационного сериала "Звездные войны: Бракованная партия". Проект входит во франшизу популярной космической саги. Его создателем выступил Дэйв Филони.

Сюжет рассказывает о приключениях отряда 99 из бракованной партии клонов с уникальными навыками. Они становятся наемниками, чтобы найти свой путь в быстроменяющейся галактике. В финальном сезоне героям придется искать новых союзников для борьбы с Империей.

Роли озвучили Ди Брэдли Бейкер, Мишель Энг, Ношир Далаль, Ри Перлман и другие. Премьера финального сезона состоится 21 февраля.

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Видео: YouTube / Star Wars