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В сети появился трейлер финального сезона "Легиона"

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Премьера первой серии запланирована на 24 июня. 

В сети опубликован новый первый трейлер тертьего сезона американского сериала "Легион". Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале студии Marvel. Ожидается, что предстоящий сезон проекта станет последним.

Сюжет шоу рассказывает историю Дэвида Хеллера, который оказывается сыном профессора Ксавьера. От отца герой унаследовал мутировавший ген и стал  могущественным мутантом Легионом, который способен манипулировать пространством и временем. Уникальные способности Дэвида делают его желанным союзником для разных персонажей.

Премьера первой серии запланирована на 24 июня. 
Ранее компания Sony опубликовала на своем YouTube-канале второй трейлер фильма "Человек-паук: Вдали от дома". со спойлерами финала  последних "Мстителей". 

Видео: Marvel

Теги: marvel, легион, сериал
Категории: Кино, Культура, Лента новостей,

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