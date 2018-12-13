В сети появился трейлер финального сезона "Легиона"

Премьера первой серии запланирована на 24 июня.

В сети опубликован новый первый трейлер тертьего сезона американского сериала "Легион". Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале студии Marvel. Ожидается, что предстоящий сезон проекта станет последним.

Сюжет шоу рассказывает историю Дэвида Хеллера, который оказывается сыном профессора Ксавьера. От отца герой унаследовал мутировавший ген и стал могущественным мутантом Легионом, который способен манипулировать пространством и временем. Уникальные способности Дэвида делают его желанным союзником для разных персонажей.

Премьера первой серии запланирована на 24 июня.

Ранее компания Sony опубликовала на своем YouTube-канале второй трейлер фильма "Человек-паук: Вдали от дома". со спойлерами финала последних "Мстителей".

Видео: Marvel