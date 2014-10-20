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Вышел трейлер фильма ужасов "Зверь внутри"

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Мировая премьера состоится 24 июля.

В Сети появился трейлер фильма ужасов "Зверь внутри". Режиссером и сценаристом проекта выступил Ксандер Фаррелл.

Сюжет расскажет историю 10-летней девочки Уиллоу, которая следует за родителями во время одного из тайных ночных походов в самое сердце древнего леса. Увидев ужасную трансформацию своего отца, она попадает в ловушку темной тайны предков, которую они так отчаянно пытались скрыть.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер фильма "Последний день Земли".

Видео: YouTube / IGN Movie Trailers

Теги: зверь внутри, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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