Вышел трейлер фильма "Убийственная команда" о войне в Афгане

В основе фильма лежит реальная история 21-летнего солдата.

На YouTube-канале опубликовали трейлер фильма Дэна Краусса "Убийственная команда" о военных действиях в Афганистане.

Главным героем киноленты является солдат, который прибыл на войну в Афганистан. В стране он попадает в команду, которая на поле боя воюет по своим, особым правилам. В основе фильма лежит реальная история, часть которой уже рассказывалась в документальном фильме 2013 года.

Главную роль сыграли Александр Скарсгард и Нат Вулф. Дата выхода фильма не известна.

Ранее в Сети опубликовали трейлер "Ведьмака" от Netflix на русском языке.

Видео: YouTube/ Кино HD