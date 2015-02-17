Вышел трейлер фильма "Солнцепек" о событиях в ЛНР

Предположительно, премьера фильма состоится 12 августа.

Опубликован трейлер российского фильма "Солнцепёк", который посвящен событиям в самопровозглашенной Луганской народной республике. Видео появилось на официальном канале киноленты на платформе Youtube.

Фильм затрагивает события лета 2014 года, когда по Луганской областной администрации был нанесен авиационный удар, в результате которого погибли восемь человек и ранены почти 30 горожан. Кинолента повествует о судьбе одной семьи и времени, которое полностью перевернуло жизнь многих людей.

Режиссерами фильма являются Максим Бриус и Михаил Вассербаум. В главных ролях – Алексей Кравченко, Владимир Ильин и другие известные актеры.

Премьера фильма ранее была намечена на 12 августа. Однако в конце нового трейлера указано размытое "скоро".

Ранее вышел трейлер нового фильма Клинта Иствуда "Мужские слезы".

Видео: Youtube/Солнцепёк