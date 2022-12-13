Вышел трейлер фильма "Шазам! Ярость богов"

Мировая премьера состоится 16 марта 2023 года.

Warner Bros. Pictures представила новый трейлер фильма "Шазам! Ярость богов" режиссера Дэвида Сандберга. Картина является продолжением фильма о супергерое по имени Шазам.

По сюжету Билли Бэтсону, получившему суперспособности, предстоит сразиться с новыми злодеями. Ими выступят Дочери Атласа, которые хотят использовать некое оружие и с его помощью уничтожить мир.

В главных ролях сыграли Хелен Миррен, Люси Лью, Рэйчел Зеглер и другие. Мировая премьера состоится 16 марта 2023 года.

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Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures