Вышел трейлер фильма "Птица" с Барри Кеоганом

Мировая премьера состоится 8 ноября.

Кинокомпания Mubi представила первый трейлер фильма "Птица". Режиссером картины выступила Андреа Арнольд.

Сюжет рассказывает историю подростка Бэйли, которая живет вместе с отцом-одиночкой Багом и братом Хантером в Северном Кенте. Героиня страдает от одиночества и безделья. Неожиданно она знакомится с молодым человеком, который называет себя Птицей.

В главных ролях сыграли Барри Кеоган, Джеймс Нельсон-Джойс, Жасмин Джобсон, Рис Йейтс и другие. Мировая премьера состоится 8 ноября.

Ранее Disney представил трейлер мультфильма "Почти рождественская история".

Видео: YouTube / Mubi