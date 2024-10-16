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Вышел трейлер фильма "Птица" с Барри Кеоганом

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Мировая премьера состоится 8 ноября.

Кинокомпания Mubi представила первый трейлер фильма "Птица". Режиссером картины выступила Андреа Арнольд.

Сюжет рассказывает историю подростка Бэйли, которая живет  вместе с отцом-одиночкой Багом и братом Хантером в Северном Кенте. Героиня страдает от одиночества и безделья. Неожиданно она знакомится с молодым человеком, который называет себя Птицей.

В главных ролях сыграли Барри Кеоган, Джеймс Нельсон-Джойс, Жасмин Джобсон, Рис Йейтс и другие. Мировая премьера состоится 8 ноября.

Ранее Disney представил трейлер мультфильма "Почти рождественская история".

Видео: YouTube / Mubi

Теги: mubi, птица, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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