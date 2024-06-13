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Вышел трейлер фильма "Приключения Паддингтона 3"

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Премьера в России состоится 28 ноября.

Кинокомпания "Вольга" представила дублированный трейлер фильма "Приключения Паддингтона 3". Режиссером картины выступил Дагал Уилсон.

Сюжет продолжит историю медведя по имени Паддингтон. В новой части герой вместе с семьей Браунов отправится в Перу, чтобы навестить свою тетю Люси. Им предстоит побывать в тропических лесах Амазонки и добраться до горных вершин.

В главных ролях сыграли Бен Уишоу, Хью Бонневилль, Эмили Мортимер, Джули Уолтерс, Джим Бродбент, Оливия Колман и Антонио Бандерас. Премьера в России состоится 28 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер семейного фэнтези "Василиса и хранители времени".

Видео: YouTube / Вольга

Теги: вольга, приключения паддингтона 3, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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