Вышел тизер семейного фэнтези "Василиса и хранители времени"

Премьера в России состоится 3 октября.

Кинокомпания "Наше кино" представила тизер семейного фэнтези "Василиса и хранители времени". Режиссером и сценаристом картины выступил Павел Лунгин.

По сюжету хранители времени отправляют на Землю волшебника, который обретает одаренную внучку Василису. Они знакомятся со звездой интернета Дашей, чья молодость и красота зависит от реакций поклонников в социальных сетях. Однако у нее есть коварный план завоевать волшебную силу Василисы.

В главных ролях сыграли Маша Кошина, Дарья Мороз, Сергей Гармаш, Юрий Кузнецов и другие. Премьера в России состоится 3 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел финальный трейлер мультфильма "Головоломка 2".

Видео: YouTube / Наше кино