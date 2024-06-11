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Вышел тизер семейного фэнтези "Василиса и хранители времени"

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Премьера в России состоится 3 октября.

Кинокомпания "Наше кино" представила тизер семейного фэнтези "Василиса и хранители времени". Режиссером и сценаристом картины выступил Павел Лунгин.

По сюжету хранители времени отправляют на Землю волшебника, который обретает одаренную внучку Василису. Они знакомятся со звездой интернета Дашей, чья молодость и красота зависит от реакций поклонников в социальных сетях. Однако у нее есть коварный план завоевать волшебную силу Василисы.

В главных ролях сыграли Маша Кошина, Дарья Мороз, Сергей Гармаш, Юрий Кузнецов и другие. Премьера в России состоится 3 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел финальный трейлер мультфильма "Головоломка 2".

Видео: YouTube / Наше кино

Теги: василиса и хранители времени, наше кино, тизер, фэнтези
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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