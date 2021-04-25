Вышел трейлер фильма "Песня-грусть" с Хью Джекманом

Мировая премьера состоится 25 декабря.

Студия Focus Features представила трейлер фильма "Песня-грусть". Режиссером картины выступил Крейг Брюэр.

Сюжет фильма основан на реальной истории. В центре сюжета окажется пара неудачников из Милуоки. Механик Майк и парикмахер Клэр подрабатывают певцами в местных барах. Вместе они решают объединиться и создать трибьют-группу Lightning and Thunder. Их дуэт обретает большую популярность, за которой следует трагедия.

В главных ролях сыграли Хью Джекман и Кейт Хадсон. Мировая премьера состоится 25 декабря.

Ранее Netflix представил финальный трейлер фильма "Франкенштейн".

Видео: YouTube / Focus Features