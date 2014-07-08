Netflix представил финальный трейлер фильма "Франкенштейн"

Мировая премьера состоится 7 ноября.

Стриминговый сервис Netflix представил новый трейлер фильма "Франкенштейн". Режиссером картины выступил Гильермо дель Торо.

Фильм является экранизацией романа "Франкенштейн, или Современный Прометей", написанного Мэри Шелли. В нем рассказывается об ученом Викторе Франкенштейне, создавшего монстра из различных человеческих частей, а потом отрекается от своего создания.

В главных ролях сыграли Оскар Айзек, Джейкоб Элорди, Миа Гот, Кристов Вальц и другие. Мировая премьера состоится 7 ноября.

Видео: YouTube / Netflix