Netflix представил финальный трейлер фильма "Франкенштейн"

Стриминговый сервис Netflix представил новый трейлер фильма "Франкенштейн". Режиссером картины выступил Гильермо дель Торо.
Фильм является экранизацией романа "Франкенштейн, или Современный Прометей", написанного Мэри Шелли. В нем рассказывается об ученом Викторе Франкенштейне, создавшего монстра из различных человеческих частей, а потом отрекается от своего создания.
В главных ролях сыграли Оскар Айзек, Джейкоб Элорди, Миа Гот, Кристов Вальц и другие. Мировая премьера состоится 7 ноября.
Ранее Netflix представил трейлер пятого сезона "Очень странных дел".
Видео: YouTube / Netflix
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все