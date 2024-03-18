Netflix представил трейлер пятого сезона "Очень странных дел"

Новый сезон выйдет в трех частях до конца 2025 года.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер пятого сезона сериала "Очень странные дела". Шоураннерами проекта выступают Мэтт и Росс Дафферы.

События пятого сезона развернутся осенью 1987-го, спустя полтора года после финала четвертого сезона. Героям предстоит вступить в борьбу с монстром Векна, который выбрался за пределы изнанки их мира.

В главных ролях сыграли Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ноа Шнапп и другие. Новый сезон выйдет в трех частях до конца 2025 года. Премьера первой части состоится 26 ноября. Вторая часть сезона выйдет 25 декабря. Финал запланирован на 31 декабря.

Видео: YouTube / Stranger Things