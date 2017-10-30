Вышел дублированный трейлер фильма "Марти Великолепный"

Премьера в России состоится 15 января 2026 года.

Кинокомпания "Атмосфера кино" представила трейлер фильма "Марти Великолепный". Режиссером картины выступил Джош Сефди.

Сюжет расскажет историю чемпиона мира по настольному теннису Марти Рейсмане. Герой намерен доказать всему миру, что он является профессиональным спортсменом. Ему предстоит преодолеть немало преград на пути к своей цели.

В главных ролях сыграли Тимоти Шаламе, Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон и другие. Премьера в России состоится 15 января 2026 года.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Сентиментальная ценность".

Видео: ВКонтакте / Атмосфера Кино