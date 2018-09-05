  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:29
146
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел финальный дублированный трейлер фильма "Иллюзия обмана 3"

0 0

Премьера в России состоится 13 ноября.

Кинокомпания "Атмосфера кино" представила дублированный трейлер фильма "Иллюзия обмана 3". Режиссером картины выступил Рубен Фляйшер.

Фильм является продолжением франшизы о группе фокусников, которые с помощью своих трюков могут получать любую информацию и проникать куда угодно. Сюжет третьей части будет посвящен работе опытной команды с новичками, которые попытаются ограбить влиятельную женщину.

В главных ролях сыграли Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Морган Фриман, Доминик Сесса, Джастис Смит и другие. Премьера в России состоится 13 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Марти Великолепный".

Видео: YouTube / Атмосфера Кино

Теги: атмосфера кино, иллюзия обмана 3, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии