Вышел финальный дублированный трейлер фильма "Иллюзия обмана 3"

Кинокомпания "Атмосфера кино" представила дублированный трейлер фильма "Иллюзия обмана 3". Режиссером картины выступил Рубен Фляйшер.

Фильм является продолжением франшизы о группе фокусников, которые с помощью своих трюков могут получать любую информацию и проникать куда угодно. Сюжет третьей части будет посвящен работе опытной команды с новичками, которые попытаются ограбить влиятельную женщину.

В главных ролях сыграли Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Морган Фриман, Доминик Сесса, Джастис Смит и другие. Премьера в России состоится 13 ноября.

Видео: YouTube / Атмосфера Кино