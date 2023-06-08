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Вышел трейлер фильма "Новенький мальчик" с Кейт Бланшетт

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Фильм откроет кинофестиваль, который пройдет с 7 по 18 июня в Сиднее.

В сети появился трейлер фильма "Новенький мальчик", который покажут на Сиднейском кинофестивале. Режиссером картины выступил Уорвик Торнтон.

Сюжет расскажет историю мальчика-аборигена, который после схватки с полицией отправляется в монастырь, где живут сироты. Ему помогает сестра Эйлин.

В главных ролях сыграли Кейт Бланшетт, Асван Рид, Дебора Мейлман и другие. Фильм откроет кинофестиваль, который пройдет с 7 по 18 июня в Сиднее.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер второго сезона "Благих знамений".

Видео: YouTube / Sydney Film Festival

Теги: кейт бланшетт, новенький мальчик, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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