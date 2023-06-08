Вышел трейлер фильма "Новенький мальчик" с Кейт Бланшетт

Фильм откроет кинофестиваль, который пройдет с 7 по 18 июня в Сиднее.

В сети появился трейлер фильма "Новенький мальчик", который покажут на Сиднейском кинофестивале. Режиссером картины выступил Уорвик Торнтон.

Сюжет расскажет историю мальчика-аборигена, который после схватки с полицией отправляется в монастырь, где живут сироты. Ему помогает сестра Эйлин.

В главных ролях сыграли Кейт Бланшетт, Асван Рид, Дебора Мейлман и другие. Фильм откроет кинофестиваль, который пройдет с 7 по 18 июня в Сиднее.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер второго сезона "Благих знамений".

Видео: YouTube / Sydney Film Festival