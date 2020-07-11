Режиссером картины стал Матиас Молтрасио.

В субботу, 11 июля, стало известно о том, что в сети появился трейлер фильма Невского с участием дочери Ван Дамма. Ролик опубликован на YouTube-канале ValWld.

Кинолента получила название "Темные мечты". В сюжете история мужа и жены, которые сталкиваются на отдыхе со смертельной опасностью. Главную роль исполнит дочь актера Жан-Клода Ван Дамма Бьянка Бри.

Премьера киноленты запланирована на сентябрь текущего года.

Ранее мы сообщали о том, что Том Холланд показал, как "работает" над образом героя Uncharted.

Видео:ValWld/YouTube