В субботу, 11 июля, стало известно о том, что в сети появился трейлер фильма Невского с участием дочери Ван Дамма. Ролик опубликован на YouTube-канале ValWld.
Кинолента получила название "Темные мечты". В сюжете история мужа и жены, которые сталкиваются на отдыхе со смертельной опасностью. Главную роль исполнит дочь актера Жан-Клода Ван Дамма Бьянка Бри.
Премьера киноленты запланирована на сентябрь текущего года.
Ранее мы сообщали о том, что Том Холланд показал, как "работает" над образом героя Uncharted.
Видео:ValWld/YouTube
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