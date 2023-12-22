Вышел трейлер фильма "Министерство неджентльменских дел"

Премьера в России состоится в 2024 году.

Компания "Вольга" представила дублированный трейлер фильма "Министерство неджентльменских дел". Режиссером картины выступил Гай Ричи.

Сюжет картины расскажет о событиях, произошедших в 1939 году во время Второй мировой войны. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль создает оперативную группу для диверсий в тылу врага.

В главных ролях сыграли Генри Кавилл, Алан Ричсон, Эйса Гонзалес и другие. Премьера в России состоится в 2024 году.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Охотники за привидениями: Леденящий ужас".

Видео: YouTube / Вольга