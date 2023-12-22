Вышел новый трейлер фильма "Охотники за привидениями: Леденящий ужас"

Мировая премьера состоится 22 марта.

Киностудия Sony Pictures представила новый трейлер фильма "Охотники за привидениями: Леденящий ужас", который является продолжением ребута 2021 года. Картина входит во вселенную "Охотников за приведениями". Ее режиссером выступил Гил Кинан.

Сюжет картины расскажет о вторжении потусторонних существ в Нью-Йорк, которые намерены превратить город в настоящую ледяную пустыню. Семье Спенглер предстоит объединиться со старыми охотниками, чтобы спасти человечество.

В главных ролях сыграли Пол Радд, Кэрри Кун, Финн Вулфхард, Маккена Грейс, Билл Мюррей, Эрни Хадсон и Дэн Эйкройд. Мировая премьера состоится 22 марта.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер мультфильма "Гадкий я – 4".

Видео: YouTube / Ghostbusters